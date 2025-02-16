Çorum'da polis ekiplerinden araçla kaçmaya çalışan 3 şahıs, kaza yaptı. Araçtan inerek kaçmaya çalışan şahıslar, kovalamaca sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Buharaevler 58'inci Sokak'ta Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekibin şüphe üzerine durdurmak istediği şahıslar, "Dur" ihtarına uymayarak bulundukları araçla kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan şahıslar, yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazanın ardından açtan inen 3 şahıs, koşarak kaçmaya çalıştı. Şahıslar ekiplerin kovalamacası neticesinde yakalandı. Şahısların kaçtıkları güzergahta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet bıçak, 5 adet fişek ele geçirildi.

Ekipler tarafından yakalanan M.B., K.Ç. ve C.S. gözaltına alınırken, aracın sürücüsüne 44 bin TL idari işlem uygulandı.