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Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, 60 ACT 705 plakalı otomobil sürücüsü H.İ.Y. Kıbrıs Caddesi üzerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin uzun süre kovalamacası sonucu kaçan otomobil Bağcılar 1. Sokak üzerine geldiğinde park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, otomobil çekici yardımı ile otoparka çekildi.