’14 Mayıs seçimi Türkiye’nin yarını için büyük önem arz ediyor’

HURŞİT BOZKURT

AK Parti İl Kadın Kolları AR-GE Birim Başkanı Elektrik-Elektronik Mühendisi Fatma İlkcan Aksu, düzenlediği basın toplantısı ile milletvekili aday adaylığını açıkladı. Aksu, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye’nin hem bugünü hem de yarını için büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Parti binasında gerçekleşen toplantıya İl Başkan Yardımcıları Ercan Daşdan, Abdulkadir Karakuş, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Alagöz, partililer ve Fatma İlkcan Aksu’nun yakınları katıldı.

14 Mayıs seçimlerinin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olduğunu belirten Fatma İlkcan Aksu, Türkiye’nin hem bugünü hem de yarını için büyük önem arz ettiğini söyledi.

‘KADINLAR MEMLEKETİN İNŞASINDA BÜYÜK GÖREVLER ÜSTLENDİ’

Cumhuriyet tarihi boyunca kadınların, memleketin inşasında büyük görevler üstlendiğini ve bu yolda büyük fedakarlıklar gösterdiğini ifade eden Aksu, özellikle kadınların ve gençlerin siyasette aktif rol almaları konusunda ki görüşünün aşılamış olduğu dava aşkı ve kadınlara olan inancı ile kendisinin de AK Parti saflarında yer almaktan büyük bir kıvanç duyduğunu dile getirdi.

Konuşmasında kendinden de bahseden Aksu, “1981 Çorum Alaca doğumluyum .İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Alacada bitirdikten sonra 2001-2005 yılları arasında Kahraman Maraş. Sütçü imam üniversitesi Elektrik Elektronik mühendisliği bölümünden mezun oldum. Hayatım boyunca eğitime ve eğitimciye verdiğim önemden dolayı hiçbir zaman peşini bırakmadım. 2021 yılından itibaren Hitit Üniveritesi Enerji Sistemleri Mühendisliğinde yüksek lisans yapmakta olup şuanda 2. Üniversiteme görsel iletişim tasarımı lisans programına devam ediyorum. Ankarada çeşitli firmalarda görev aldım. Şu anda Çorumda özel firmada elektrik mühendisi olarak devam etmekteyim.

‘KADINLAR HER ALANDA AKTİF ROL ALMALI’

Adaylığımı şahsım adına yapmış olsam da Çorum da ki bütün kadınlarımızın haklı sesidir aslında. Hayatın her alanında var olan üreten nesiller yetiştiren, ailenin yapı taşı olan, AK Partimizin 20 yıldır zaferden zafere koşmasında büyük katkıları olan kadınlarımızın siyasette, yönetimde ve buna benzer birçok sosyal alanda daha çok aktif rol almaları gerektiğini düşünüyorum.

‘SORUNLARI EN ÜST MAKAMA TAŞIYIP ÇÖZÜM ÜRETMEK İÇİN ADAYIM’

Ben aranızdan genç bir kardeşiniz olarak hem ülkemizde hemde şehrimizde kadın haklarının takipçisi ve temsilcisi olmak, özellikle eğitimde uygulanabilirlik için gerekli alt yapı çalışmalarını yapmak , Çorum umuzun talep ve beklentilerine aracılık etmek, sorunlarımızı en üst makama hakkıyla taşıyabilmek ve çözüm üretebilmek için her alanda şehrimize Türkiye yüzyılında laik bir profil kazandırabilmek için karşınızdayım.

Başarısı her seçimde tescil edilen il, ilçe kadın kolları ve gençlik kollarıyla birlikte özverili çalışan teşkilatımızla bütünleşecek yeniliklere açık çalışkan ve dinamik bir milletvekili aday adayı olarak karşınızda bulunuyorum.”