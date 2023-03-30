‘Ayırmadan, ayrışmadan büyük hedeflere hep birlikte ulaşacağız’

HURŞİT BOZKURT

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili aday adayı iş insanı Mustafa Küyükoğlu, milletvekili aday adaylığını açıklamasının ardından seçim çalışmalarına başladı. Küyükoğlu, ayırmadan, ayrışmadan büyük hedeflere hep birlikte ulaşacaklarını söyledi.

Mustafa Küyükoğlu, Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek’i ziyaret etti.

Ziyarette Kooperatif Başkanı Vedat Canbek ve Kooperatif Müdürü Cihan Olur ile görüşen Küyükoğlu, çıktığı bu kutlu yolda herkesin desteğini beklediğini söyledi.

Plan ve projelerini Canbek ve Olur ile paylaşan Küyükoğlu, ayırmadan, ayrışmadan büyük hedeflere hep birlikte ulaşacaklarını dile getirdi.

14 Mayıs seçimlerinin büyük önem arz ettiğini ifade eden Küyükoğlu, ayrıca misafirperverliklerinden dolayı Başkan Canbek ve Olur’a teşekkür etti.

Canbek ve Olur da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Küyükoğlu’na başarılar diledi.

Küyükoğlu, kooperatif ziyaretinin ardından esnafları ziyaret ederek destek istedi.