Bakan Kurum’dan dua ve destek istedi

FATİH AKBAŞ

AK Parti Çorum Milletvekili aday adayı Zeki Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşaviri olarak görev yaparken AK Parti’den 28. dönem milletvekili aday adayı olan Zeki Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek destek istedi.

Bakan Kurum’u ziyareti ile ilgili değerlendirmede bulunan Gül, “Partimizin 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı mülakatına katılmadan önce deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ardından Ankara’ya dönen sayın Bakanımız Murat Kurum’u ziyaret ettim. Dua ve destek taleplerimi ilettim. Kendisine yakın ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023, 12:55