BBP Milletvekili Aday Adaylarını tanıttı

FATİH AKBAŞ

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Teşkilatı milletvekili genel seçimleri öncesinde aday adaylarını düzenlenen basın toplantısıyla tanıttı.

Basın toplantısına BBP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, BBP MKYK Üyesi Fehmi Güney, BBP Ankara İl Başkanı Alperen Kılıç, Çorum İl Başkanı Şakir Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Ali Arslan ve Alperen Ocakları İl Başkanı İnan Aktaş ile çok sayıda partili katıldı.

Aday adayı tanıtım toplantısında konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, sözlerine Büyük Birlik Partisi merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefat yıldönümü nedeniyle dualarla yâd ederek başladı.

BBP’nin 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlere Cumhur İttifakı’nın çatısı altında gireceğini belirten Alaattin Çakır, AK Parti, Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin yer aldığı Cumhur İttifakı’nın protokolünün Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edildiğini belirtti.

Cumhur İttifakı’nın koltuk değil ilkeler ittifakı olduğunu vurgulayan Çakır, bu ilkelerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekası ve bölünmez bütünlüğü olduğunu ifade etti.

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini ve milletvekilliğine ise Cumhur İttifakı içinde kendi logo ve adayları ile katılacaklarını kaydeden Çakır, “Bizim baraj sorunumuz yok. Her seçim çevresinde alacağımız oylar çok önemli. Bir oy bile önemli. Seçimde parti olarak tüm Türkiye’de alacağımız oylar belli olacak” dedi.

Konuşmasında HDP'li Sırrı Sakık’ın “Biz bu sistemi değiştireceğiz, bizim küçük hesaplarımız yok... Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz” ifadelerine tepki gösteren Çakır, bu sözlerin ardından Millet İttifakı’ndan bir kişinin de çıkıp tepkisini dile getirmediğini dile getirerek, “Bunlar Türk milletini uyuyor sanıyor ama Türk milletinin feraseti açık ve uyumuyor. Olan herşeyi görüyor” şeklinde belirtti.

Alaattin Çakır’ın konuşmasının ardından BBP Çorum Milletvekili Aday Adayları kamuoyuna tanıtıldı. BBP’nin Çorum Milletvekili Aday Adayları ise şu isimler oldu:

“Fehmi Güney, Rıdvan Alca, Emre Zorlu, Nevzat Çakırtekin, Mustafa Fırat, Salim Yıldırım, Hakan Peker, Mahmud Furkan Ünlüsoy, Hasan Kapıcı.”

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2023, 19:33