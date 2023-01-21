‘Belediye tezgah sahipleri üzerinden reklam yapıyor’

MUSTAFA BURAK YALÇIN

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Çorum Belediyesi tarafından estetik hale getirilen seyyar simit arabaları ile ilgili açıklama yaparak, tezgah sahiplerinden 24 bin lira para alındığını iddia etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye’nin tezgah sahipleri üzerinden reklam yaptığını söyledi.

'AŞK DEDİĞİN KARŞILIKSIZ OLUR'

Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Aşk dediğin karşılıksız olur. Aşıksan memleketine, gariban esnafın yanında olacaksın. Ben memleketimi seviyorum. Ne zaman? Seçimden seçime. Anlayışınız bu, düşünceniz bu.

Sayın Belediye Başkanı Aşgın yenilik herzaman iyidir. Çorum’un yararına yapacağınız her güzel şeyin altına partimiz adına imzamızı atarız. Atarız atmasına da şu kış günü sanki Belediye’nin bir hediyesi gibi karşılıksız vermiş gibi.

Açıklama yapmışsınız Belediye başkanımızın vizyonu doğrultusunda simit arabalarını yeniledik demiş sayın Yağbat. Sormazlarmı sayın başkanım hamam suyuyla misafir ağırlanmaz diye. Her bir tezgah sahibi 24 bin lira ödeme yapmış. Tezgah sahipleri üzerinden reklam yapıyorsunuz.

Biz isterdik ki; düşünceniz çok hoş ama karın, yağmurun altında eksi derecede simit satan esnaf üzerinden vizyon yapmak yapmak yerine, ceplerinden harcayarak tezgahlarını yenileyen simitçilere teşekkür etmenizi.

Teşekkürü Belediye değil. Çorum’un vizyonu için aylarca 24 bin tl yi çıkarmak için o soğuk ve yağmurlu günlerde simit satan emekçiler haketmiştir. Buradan ben şahsım adına tezgahlarını yenileyen esnafa teşekkür ediyorum.”

PARAYI BELEDİYE DEĞİL FİRMA ALDI

Öte yandan belediye kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre, Belediye’nin tezgah sahiplerinden herhangi bir ücret almadığı, tezgah sahiplerinin ödemeyi tasarlayan firmaya ödediği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023, 15:30