‘Ceylan şark kurnazlığı yapıyor’

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan tarafından hızlı tren yatırımının 2023 yılında ihale edilecek gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia eden Coşgunsu, “Şark kurnazlığı yaparak seçim öncesi oy devşirme amacındasınız fakat artık Çorum halkı bu yalanlarınıza inanmıyor." dedi.

Çorum-Delice hızlı tren hattı projesinin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık yaptığı dönemde ihale edildiğini ancak bunun rafa kaldırıldığını belirten Coşgunsu, aradan geçen zaman zarfında AK Partili milletvekillerinin bu konuyu her seçim döneminde tekrar tekrar gündeme getirerek sırf Çorumlular’ın oyunu alabilmek için vaatlerde bulunmakla yetindiklerini kaydetti.

AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan tarafından yine Mayıs ayında yapılması muhtemel olan seçimler öncesi Delice-Çorum hızlı tren projesinin yatırım programına alındığını ve ihale sürecinin başladığının duyurulduğunu hatırlatan Coşgunsu, Ceylan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nı inceleme tavsiyesinde bulundu.

Bakanlığın 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'na göre 200 kilometre uzunluğundaki Delice-Çorum hattının 2024-2029 yılları arasında yatırım programına alındığını vurgulayan Barış Coşgunsu, 91 kilometre uzunluğundaki Çorum-Merzifon hattının ise 2030-2035 yılları arasında yatırım programında olduğunu ifade etti.

Milletvekili Ceylan tarafından hızlı tren yatırımının 2023 yılında ihale edilecek gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Barış Coşgunsu, "Şark kurnazlığı yaparak seçim öncesi oy devşirme amacındasınız fakat artık Çorum halkı bu yalanlarınıza inanmıyor." dedi.

Coşgunsu, Çorum'un bölgesinde ihracat şampiyonu olduğunu ancak buna rağmen en çok demiryolu yatırımını hak eden kentin yıllardır üvey evlat muamelesi gördüğünü ifade ederek, “Sanayi yönünden yarısı bile bir Çorum etmeyen Yozgat, havaalanı yatırımı başta olmak üzere hızlı tren yatırımını da aldı. Artık Yozgatlılar hızlı tren konforuyla Ankara'ya 1 saatte ulaşabilecek. Yozgat'a yapılan hiçbir yatırımın karşısında değiliz. Yozgatlılar’a hayırlı olsun, darısı Çorum’un başına." diye konuştu.

Barış Coşgunsu ayrıca, gelecekteki Millet İttifakı iktidarında Çorum'un özlemle beklediği tüm yatırımları tek tek alacağını da sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023, 09:44