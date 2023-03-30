Çorum'un en genç milletvekili aday adayı

YÜKSEL BASAR

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) milletvekili aday adayı İç Mimar Melike Çetinkaya, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Çetinkaya, 14 Mayıs seçimlerinden Cumhur İttifakı ile MHP’nin zaferle çıkacağından şüphesinin olmadığını söyledi.

ÇORUM’UN EN GENÇ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

Kardelen Kılıçarslan ile gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Melike Çetinkaya, hem Çorum’un en genç hem de MHP’nin tek kadın milletvekili aday adayı olduğunu belirtti.

‘GELECEKTE SÖZ SAHİBİ OLMA ADINA SİYASETİ HEP YAKINDAN TAKİP ETTİM’

Araştırmacı bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Çetinkaya, “Üniversite yıllarımda fazlasıyla okumaya, araştırmaya ve öğrenmeye zamanım oldu. Özellikle gelecekte ülkemizin geleceğinde söz sahibi olabilmek adına siyaseti hep yakından takip ettim. Biz gençler için önemli olan büyüklerimizden devraldığımız emanetleri bizden sonraki nesillere güvenle teslim edebilmektir. Bunun için net ve kararlı bir iradeyle mücadele etmek ve gençlik enerjimi de bu yönde kullanmam gerektiğine inanıyorum” dedi.

‘GENÇLİĞE GÜVENDİĞİ VE SAHİPLENDİĞİ İÇİN MHP’Yİ TERCİH ETTİM’

Kurulduğu günden bugüne savunduğu doğrulardan taviz vermediği, gençliği sahiplendiği, güvendiği ve net bir duruşu olduğu için MHP’yi tercih ettiğini ifade eden Çetinkaya, “Gerek kurucu genel başkanımız merhum Alparslan Türkeş bey gerekse genel başkanımız sayın Dr. Devlet Bahçeli beyin ülkemiz ve milletimiz adına vermiş oldukları mücadeleler benim özümde olan doğrularımla aynı doğrultuda olduğunu gördüm. Yarınlarımızla dertlenen, kurulduğu günden bugüne ülkesi ve milleti adına söylem ve eylemlerinde tutarlı tek siyasi hareketin MHP olduğunu gördüm. Özetle MHP’nin geçmişten bugüne vermiş olduğu mücadeleri ve savunmuş olduğu doğruları göz önüne alarak bu yola çıktım” diye konuştu.

‘SEÇİMDEN CUMHUR İTTİFAKIMIZ VE PARTİMİZ ZAFERLE ÇIKACAK’

Turizm, sanayi yatırımları, istihdam, depremle ilgili önlemler gibi birçok alanda yapılması gereken eksiklikler olduğunu vurgulayan Çetinkaya, “Bu anlamda ilimize fazlasıyla katkılarımın olacağına inanıyorum. 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan seçimlerde Cumhur İttifakımızın ve partimizin zaferinden şüphemiz olmamakla birlikte ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını şimdiden temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023, 15:48