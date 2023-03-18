'Çorum’a hakettiği yatırımları getirmek için adayım'

Önceki dönem Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayı oldu.

Çorum’a hakettiği yatırımları getirmek için aday adayı olduğunu açıklayan Orhan Ateş, "Çorum düsturuyla çıktığımız bu yolda ilk günkü heyecan ve azimle yorulmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam etmek. Adalet ve liyakati tesis etmek, gençlerimize umut olmak, işsizliği yoksulluğu ve yolsuzluğu sona erdirmek, peşkeş çekilen meraları, fabrikaları arazileri geri almak, haksızlıkların hukuksuzlukların hesabını sormak, herkesin alın terinin karşılığını alabildiği bir düzen yaratmak için Çorum’a hakettiği yatırımları getirmek için mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adaylığı müracaatımı yaptım" dedi.

Adaylığını Anıtkabir'de çektiği bir video ile duyuran Orhan Ateş, "Milletimiz acı çekerken Aday adaylık açıklamamı kameralar önünde miting havasında çoşkulu törenlere dönüştürerek yapmayı içime sindiremedim. Bu nedenle millet vekilliği aday adaylığımı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda açıklamayı uygun buldum. Başlıyoruz" açıklamasında bulundu.