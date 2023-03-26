'Çorum’un Stratejik Kalkınma Planı’na ihtiyacı var'

HURŞİT BOZKURT

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Prof. Dr. Lütfi Akca, Çorum’un öncelikli ihtiyaçlarıyla ilgili stratejik kalkınma planının olması gerektiğini belirterek, milletvekili olduğu taktirde Çorum’un tüm dinamikleri ile bir araya gelip şehrin büyümesi için hangi alanda neye ihtiyaç var ise bunlarla ilgili Stratejik Kalkınma Planı hazırlayacağını söyledi.

Prof. Dr. Lütfi Akca, dün gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’la görüşen Akca açıklamalarda bulundu.

‘YIPRANMAMIŞ VE CUMHURBAŞKANIMIZIN YÜKÜNÜ ALAN ADAYLARLA SEÇİME GİDİLMESİ LAZIM’

Seçimin kritik olması sebebiyle halkın teveccühü olan, yıpranmamış, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yük olmayacak, yükünü alacak adaylarla seçime gidilmesi gerektiğini ifade eden Akca, “Bürokrasiyi tanıyan, bürokratik sistemi tanıyan, işin yapılıp yapılmayacağını bilerek toplumdan bu talebi alırken, bu talebi ilgili kurumlara iletirken bunun yapılıp yapılmayacağını bilerek sözünün verilmemesi lazım. Bürokratik çevresi olan insanlar bu talepleri doğru alıp doğru yerlere iletirlerse bu işler yürür. Bende bu yüzden talip oldum. “ dedi.

Çorum’un öncelikleri ile ilgili Stratejik Kalkınma Planı’na ihtiyacı olduğunu aktaran Akca, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Neye ihtiyacımız var, önceliğimiz nedir. Çorum’un öncelikleri nedir bununla ilgili kalkınma planının olması lazım. Allah milletvekilliğini bize nasip ederse ilk yapacağım iş Çorum’un yerel tüm dinamiklerini toplayıp Çorum’un önünü açıcak olan nedir, büyümesi hangi istikamettedir, büyüme potansiyelimiz nedir, turizmde, tarımda, sanayide neye ihtiyacımız var bununla ilgili istişareler yapıp Kalkınma Planı Stratejisi ortaya koyacağım. Burada projeler üretilmesi lazım. Bunun için güçlü milletvekiline ihtiyaç var.”

‘DEMİRYOLUNUN ACİLEN TAMAMLANMASI LAZIM’

Akca, Çorum’un lojistik açısından ciddi bir konuma sahip olduğunu ve demiryolunun acilen yapılması gerektiğini de söyledi.

‘ARAZİLERİN YÜZDE 80’İ SULANDIĞINDA TARIMSAL GELİR 5 KAT ARTACAK’

Konuşmasında sulanabilir tarım arazilerinin şehre getireceği katkıya da değinen Akca, “Tarımımızın geliştirilmesi lazım. Çorum şuan sulanabilir tarım arazisinin yüzde 40’ını suluyor. Türkiye’de bu oran yüzde 80. Benim DSİ’de başlattığım projeler bittiği zaman bu oran yüzde 80’e gelecek. Bunlar 5 yıl içerisinde bitecek projeler. Bu imkana sahibiz. Yüzde 80 sulanması demek tarımsal gelirin 5 kat artması demek. Bu da Çorum’un ekonomisine katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2023, 17:04