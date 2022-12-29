'Cumhurbaşkanı adayımızı bilerek açıklamıyoruz'

M.BURAK YALÇIN

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Karaman, her iki ittifakın Cumhurbaşkanı adayının belli olmadığını ve YSK’ya resmi olarak bir müracaatın yapılmadığını belirterek, “Adayınız niye belli değil, anlaşamıyor musunuz” diyorlar. Biz bilerek açıklamıyoruz, ilan etmiyoruz, konuyu da görüşmüyoruz” dedi.

Saadet Partisi Çorum İl Başkanlığı “Saadet Sahada” konsepti kapsamında Çorum merkez ve ilçelerde programlar düzenliyor.

“Saadet Sahada” programı kapsamında Çorum’a gelen Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Karaman, program öncesi parti binasında basın toplantısı düzenledi.

‘MİLLİ GÖRÜŞ OLARAK BÜTÜN SİYASİ PARTİLERLE HÜKÜMET KURDUK VE BÜYÜK HİZMETLER YAPTIK’

Türkiye’de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı diye iki ittifakın olduğunu, her iki ittifakta da her düşünceden insanlar olduğunu belirten Mehmet Karaman, “Sadece Millet İttifakına niçin yüklenildiğini anlamış değiliz. Türkiye’de kurulan siyasi partilerin hepsi bu ülkeye hizmet etmek için kurulmuş. Kimse bu ülkeyi batırmak için siyasi parti kurmaz. Başkanlık Sistemi’nin uygulamasından dolayı bazı zararlar gördü Türkiye. Bunların telafi edilmesi konusunda Genel Başkanımız bütün partilerle görüştü. SP olarak biz milli görüşün kuruluşundan bugüne kadar bütün partilerle seçim ittifakı, hükümet kurmuş. İster sağdan olsun ister soldan olsun. Büyük hizmetler yaptık. Sanki biz bunları yapmamış gibi suçlanmamız doğru değil” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN BÜTÜN MESELELERİ BU MASADA KONUŞULUYOR’

6’lı masanın Başkanlık Sistemi’nin yanlışlarını düzeltmek için kurulduğunu ve Türkiye’nin bütün meselelerinin bu masada konuşulduğunu ifade eden Karaman, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

‘MİLLET İTTİFAKI’NIN GÖSTERDİĞİ ADAY CUMHURBAŞKANI OLACAK’

“Şuanda iki tarafında Cumhurbaşkanı adayı belli değil. Cumhur İttifakı tarafından YSK’ya herhangi bir müracaat yapılmış değil. “Adayınız niye belli değil, anlaşamıyor musunuz” diyorlar. Biz bilerek açıklamıyoruz, ilan etmiyoruz, konuyu da görüşmüyoruz. Televizyonları açıyorsunuz Millet İttifakı’nın adayı kim olacak? Memleketin tek derdi bu sanki. Millet İttifakı olarak biz inanıyoruz ki; 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın göstereceği aday olacak.”

Basın toplantısında Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık ve partililer hazır bulundu.

Program kapsamında Çorum merkez, Sungurlu, Alaca, İskilip, Osmancık, Dodurga ve Laçin ilçelerinin ziyaret edeceği belirtildi.

Kalan ilçeler için de önümüzdeki günlerde ayrı bir program yapılacağı ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022, 15:28