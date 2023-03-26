'Eski hastaneyle ilgili verilen sözler tutulmadı'

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ümit Er, gazetemizin defalarca gündeme getirdiği eski Devlet Hastanesi ile ilgili açıklama yaptı. İhalelere katılım olmamasını manidar bulan Er, hastaneyle ilgili verilen sözlerin tutulmadığını hatırlatarak, hastanenin bir an önce yapılıp hizmete açılması gerektiğini söyledi.

‘DEPREMLE İLGİLİ GEREKEN TEDİRLER ALINMALI’

Gündeme ilişkin açıklama yapan Er, Çorum’da deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı gereken tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek, “Deprem uzmanları Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bulunan Çorum, Amasya ve Merzifon ile Tokat bölgesinde büyük bir depremin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Bu bölgelerde daima depreme hazırlıklı olunması tavsiye ediliyor. Daha önce bazı uzmanlar tarafından bu konu birçok kez gündeme getirildi. Ancak yetkililerimiz herhangi bir hazırlık içerisinde değil. Binalarımız depreme ne kadar dayanıklı, hangi bölgeler risk altında? Depreme dayanıklı olmayan binalar için neler yapılabilir? Toplanma alanlarımız yeterli mi, olası bir depremde elimizde ne kadar çadır veya konteyner var? Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ile ilgili kurum ve kuruluşlar gereken hazırlıkları bir an önce yapmalıdır. Olası bir depremde acı kayıplar vermemek, can ve mal güvenliğimizi korumak için hazırlıklı, tedbirli olmak durumundayız” dedi.

‘ESKİ HASTANEYLE İLGİLİ VERİLEN SÖZLER TUTULMADI’

Eski Devlet Hastanesi’nin yeniden hizmete açılması konusunda verilen sözlerin tutulmadığını, Çorum halkının yıllardır oyalandığını ileri süren Er, inşaat maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle ihalelere katılım olmadığını, açılan ihalelerin iptal edildiğini kaydetti.

‘İHALEYE KATILIM OLMAMASI MANİDAR’

Katılım olmamasının manidar olduğunu ifade eden Er, “Acaba bir güvensizlik mi var, yoksa bu maliyetin altından kalkabilecek firma mı bulunamıyor? İhalelere katılım olmamasının sebebi nedir? Eski Devlet Hastanesi inşaatı artık bir an önce yapılmalı ve hizmete açılmalıdır” diye konuştu.

‘ÇORUMLU İKTİDARDAN UMUDUNU KESTİ’

Çorum halkının artık iktidar partisinden umudunu kestiğini sözlerine ekleyen Er, Çorum’un temel sorunlarının Millet İttifakı iktidarında çözüme kavuşturulacağını vurguladı. (Haber Merkezi)