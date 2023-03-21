Fatih Mehmet Arslan İYİ Parti'den aday adayı

Av. Fatih Mehmet Arslan, 14 Mayıs seçimlerinde partisinden milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Fatih Mehmet Arslan İYİ Parti'den aday adayı

Av. Fatih Mehmet Arslan, 14 Mayıs seçimlerinde partisinden milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Arslan, bugün İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek müracaatını yaptı. Arslan, 2018 seçimlerinde İYİ Parti'den 1. sıra milletvekili adayı olmuştu. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
‘Şehrin gelişimine katkı sağlamak için aday...
‘Şehrin gelişimine katkı sağlamak için aday...
  1. GÜNCEL