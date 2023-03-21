Fatih Mehmet Arslan İYİ Parti'den aday adayı

Av. Fatih Mehmet Arslan, 14 Mayıs seçimlerinde partisinden milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.
Arslan, bugün İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek müracaatını yaptı. Arslan, 2018 seçimlerinde İYİ Parti'den 1. sıra milletvekili adayı olmuştu.
Av. Fatih Mehmet Arslan, 14 Mayıs seçimlerinde partisinden milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.
Av. Fatih Mehmet Arslan, 14 Mayıs seçimlerinde partisinden milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.
Arslan, bugün İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek müracaatını yaptı. Arslan, 2018 seçimlerinde İYİ Parti'den 1. sıra milletvekili adayı olmuştu.