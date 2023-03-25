Hemşehrimiz İzmir’den aday

Çorumlu hemşerimiz Mehmet Sakıcı, İYİ Parti İzmir 1. bölgeden aday adayı oldu.

Uzun yıllar Çorum Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde görev yapan ve en son Emlak-İstimlak Müdürü iken oğlunun öğrenim durumu nedeniyle İzmir Urla’ya yerleşen Mehmet Sakıcı, Urla Belediyesi’ndeki görevinden istifa ederek İyi Parti İzmir 1. bölgeden aday adayı oldu.

Türkiye’yi varlığa, adalete, huzura ve iyiye İYİ Parti’nin kavuşturacağını belirten Mehmet Sakıcı, “Allah’ın izni, milletimizin teveccühüyle, yetkiyi alıp; Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, Devletimize yakışan bir yönetim anlayışını; milletimizle birlikte sandıktan çıkaracağız diyen Mehmet Sakıcı, “İzmir’den aday olmam ve seçilmem halinde TBMM’de Çorum’un bir fazla milletvekili olacaktır. Bu bir dava, bu bir gönül işidir. Eğer Allah izin verir de meclise girersem taraflı tarafsız herkesin milletvekili olacağım” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2023, 14:29