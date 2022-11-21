‘Hiç bir siyasi görüş STK’lara yön veremez’

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının siyaset üstü yapılar olduğunu söyledi.

Hiç bir siyasi görüşün sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına yön veremeyeceğinin altını çizen Barış Coşgunsu, özgür ve tam demokrasinin hakim olduğu ülkelerde tam aksine STK’ların siyasete yön verdiklerini kaydetti.

Hiç bir partinin ve siyasi görüşün güdümünde olamayacak kadar önemli ve kıymetli olan bu kuruluşların hiç bir şekilde siyasete buluşmaması gerektiğini kaydeden Coşgunsu, bir STK veya meslek odasını siyasi bir partinin kendi arka bahçesi yapma, kendi güdümüne sokma çabasının da beyhude bir çaba olduğunu dile getirdi.

Bu beklenti içerisinde olanların her zaman kaybettiklerini dile getiren Coşgunsu, içerisinde bulundukları siyasi atmosferin gücünü kullanarak oda seçimlerinde adaya ve sonuca etki etme çabası içerisinde olan siyasileri de kınadığını belirtti. (Haber Merkezi)