FATİH BATTAR

MHP Çorum İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtbaş, milletvekili aday adaylığını açıkladı.

Parti binasında bir basın toplantısı düzenleyen Kurtbaş, Çorum ve Türkiye’ye hizmet için bu yola talip olduğunu söyledi.

Kurtbaş’ın aday adaylığı açıklamasına MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve partililer katıldı.

14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen Kurtbaş, “Hiçbir seçim bu seçim kadar önemli olmamıştır.” dedi

Türk milletinin bu seçimde ders vermesi gereken bir sürü siyasi parti ve siyasetçileri olduğunu belirten Kurtbaş, “Türk milleti bu seçimde öyle bir ders vermeli ki hainler bir daha hainlik yapmasın. Gazi meclisin koltuklarına Türk milletinin düşmanları oturmasın. Masanın altını üstünü darmadağın ederek paramparça etsin ki bir daha Türk milleti üzerine ne pazarlık ne kumar masası kurulmasın. Milletimiz, ülkemizin kaderini normalde biraraya gelmeleri mümkün olmayan, menfaat ve çıkar birlikteliği yapan, Pensilvanya’dan, dış güçlerden medet uman bir gün küs, bir gün barışık siyaset cambazlarına prim vermeyecektir.” şeklinde konuştu

Bugüne kadar hem genelde hem yerelde Milliyetçi Hareket Partisi olarak Çorum’a ve Türkiye’ye yapılan yatırımların takipçisi ve destekçisi olduklarını dile getiren Kurtbaş; “MHP olarak Çorum’dan uzun bir aradan sonra meclise göndereceğimiz milletvekillerimiz ilimizin bütün sorunlarını, yapılamamış yatırımlarını çözüme kavuşturacaktır. Ülkücü kadroların gücüne güç katma vakti gelmiştir. MHP’ye verilecek her bir oy, mazlumlara umut, kimsesizlere kimse, düşmanlara korku, meclis kürsülerinde sesinize ses olacaktır. Bozkurtların dirilişi yakındır. Hedefimiz ‘Turan’ olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2023, 17:04