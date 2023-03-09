İstifa etti, adaylığını açıkladı

FATİH BATTAR

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, düzenlediği basın toplantısında milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı dün parti binasında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, bazı ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileri katıldı.

Ahlatcı, sözlerine 4 yıllık süreç içerisinde birlikte görev yaptığı teşkilat mensuplarına teşekkür ederek başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in ise onayıyla milletvekilliği aday adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Ahlatcı, “Rabbim AK Partimizin ışığını tüm Türkiye’nin üzerinden eksik etmesin. Durmak yok yola devam. Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. 2023 seçimlerinde bu meydanda hep beraber Cumhurbaşkanımızın 15’nci seçim zaferini Allah bizlere kutlamayı nasip edecek” diye konuştu.