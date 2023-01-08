Karapıçak'tan Bahçeli'ye ziyaret

HURŞİT BOZKURT

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Ziyarette MHP Lideri Bahçeli, tüm teşkilatlara, dava arkadaşlarına ve Çorumlular'a selamlarını iletti.

Partinin kurumsal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Başkanımız Sayın Agah Karapıçak, Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'i ziyaret ederek hayır dualarını, emir ve talimatlarını aldılar.

Tüm teşkilatlarımıza, dava arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize selamlarını ilettiler.” ifadelerine yer verildi.