Lütfi Akca AK Parti’den aday adayı oluyor

DSİ eski Genel Müdürü hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca, AK Parti’den milletvekili aday adayı oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Mart'ta seçim kararı alarak süreci başlatmasıyla birlikte Prof. Dr. Lütfi Akca'nın önümüzdeki hafta adaylığını açıklaması bekleniyor.

LÜTFİ AKCA KİMDİR?

Prof. Dr. Lütfi Akca, uzun yıllar İTÜ’de yaptığı bilimsel çalışmalardan sonra bürokrasiye geçerek Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlıklarında müsteşarlık ve Başbakan Başdanışmanlığı, Dünya Su Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi, Ortadoğu Mavi Barış Ofisi Politika Danışma Kurulu Üyesi görevlerinden sonra DSİ Genel Müdürü olarak atanmış ve geçtiğimiz aylarda emekliye ayrılmıştı.