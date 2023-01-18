HURŞİT BOZKURT

Çorum Haber'in kurucusu ve Başyazarı Mehmet Yolyapar, CHP’den aday adayı olduğunu açıkladı.

“Sanayi ve kültür kenti ‘Büyük Çorum’ vurgusu yaparak aday adaylığını açıklayan Mehmet Yolyapar, Bülent Ecevit’in Genel Başkanlığında, 1972 yılında CHP’ye girdiğini, 1973 ve 1977 seçimlerinde aktif görev aldığını, 50 yıldır ise partisinin aktif üyesi olduğunu söyledi.

52 yıllık gazeteci olarak Çorum için çırpındığını ifade eden Yolyapar, “Çorum’a pek çok yatırım ve hizmetin gelmesine, etkin biçimde kamuoyu oluşturarak vesile oldum” dedi.

Amacının Çorum’da OSB sayısının 10’a çıkarılmasına, 100 yeni fabrikanın kurulmasına katkı sağlamak olduğunu belirten Yolyapar, “20 yıldır yapılamayanlar yapmak istiyorum. Kent nüfusu 500 bin, üniversite öğrenci sayısı 50 bin, turist sayısı 500 bin olan “Büyük Çorum”u hedefliyorum. Özetle, bugüne kadar ne isem, yine o olmaya devam edeceğim. Gerek CHP’den, gerekse diğer partilerden çıkacak aday adaylarına da saygım sonsuzdur” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023, 12:13