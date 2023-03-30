‘Memleketimin sorunlarına yakınen vakıfım’

MURAT ÇETİN

İYİ Parti Çorum milletvekili aday adayı Mehmet Karaca, gazetemizi ziyaret etti. Çorum’un sorunlarına vakıf olduğunu belirten Karaca, “Edindiğim tecrübeler ışığında memleketim için çalışacağıma söz veriyorum” dedi.

Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD) önceki dönem başkanı ve 27. dönem Çorum milletvekili adaylarından Mehmet Karaca, İYİ Parti’den aday aday olduğunu açıkladı.

Gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Mehmet Karaca, askerliğini tamamladıktan sonra İstanbul’da iş hayatına atıldığını, inşaat sektörü dönüşüm projeleri başta olmak üzere yurt dışı ihracat odaklı bir firmada genel koordinatörlük ve yöneticilik yaptığını söyledi.

STK’LARDA YÖNETİCİLİK VE BAŞKANLIK YAPTI

Birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik ve başkanlık yaptığını aktaran Karaca, ÇESİAD başkanlığı döneminde İstanbul’da okuyan Çorumlu üniversite öğrencilerine maddi manevi birçok alanda katkı sağladığını, öğrencilerin misyon ve vizyonunu genişletmek ve ülkeye faydalı bireyler yetiştirmek amacıyla Çorum merkez ve ilçelerine sayısız yatırım ve projeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

‘EDİNDİĞİM TECRÜBELERLE MEMLEKETİME FAYDALI OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM’

Gerek iş hayatı, gerekse sivil toplum kuruluşlarından edindiği tecrübelerle Çorum’a ve ülkeye son derece faydalı olacağını vurgulayan Karaca, “Yıllardır memleketimizin tüm sorunlarının takipçisi olduk, sesimizin yettiğince ilgilendik. Bu yüzden gerek memleketim olan Çorum'un, gerekse ülkemin sorunlarına yakınen vakıfım. Hayatım boyunca da ilkelerime ve prensiplerime bağlı kalarak, edindiğim tecrübeler ve edinimler ışığında, gücümün yettiği her alanda ülkem için, memleketim için çalışacağıma söz veriyorum” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023, 12:55