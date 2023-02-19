MHP çadır kent kurdu

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, yaptığı açıklamada bölgede çadır kenti kurdurduklarını belirterek, “Asrın Felaketi olarak tanımladığımız depremin yaşandığı ilk günden itibaren Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatları ve emirleri doğrultusunda Çorum MHP Teşkilatları olarak teyakkuza geçtik. Başta gıda, kıyafet, barınma, ısınma, hijyen vb. alanlarda gerçekleştirdiğimiz yardım faaliyetlerimizi bugün de Kahramanmaraş ilimizin Karaziyaret Mahallesinde çadır kent kurarak sürdürüyoruz. Özellikle Çocuklarımızın depremin etkisinden hızla kurtulmalarını sağlayacağını düşündüğümüz oyun alanlarını oluşturduk. Çadır kentimizde ayrı bir alan, oyun çadırları kurulumunu gerçekleştirdik. Geçtiğimiz hafta bölgede yürüttüğümüz çalışmaların neticesinde sahada eksikliğini gördüğümüz en acil ve önemli ihtiyaç çadır ihtiyacıydı. Bunun yanında da soba önemli bir gereklilikti. Çorum’a gelir gelmez teşkilatlarımızın ve vatandaşlarımızın desteğiyle kısa sürede organize olarak çadır ve soba imalatlarımızı gerçekleştirdik. Karaziyaret Mahallemiz deprem dolayısı ile en çok mağduriyetlerin yaşandığı bölgelerimizden birisiydi. Bir nebze de olsa buradaki vatandaşlarımıza yardımcı olabildiysek, yaralarını sarmaya, acılarını dindirmeye vesile olabildiysek dünyalık en büyük bahtiyarlıktır bu bize. Yapmış olduğumuz çalışmalara destek olan tüm teşkilatlarımıza, yüreği ülkesiyle birlikte atan aziz vatandaşlarımıza, değerli belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz çalışmaları bölgede bulunan İl ve İlçe Teşkilat Başkanlarımızla birlikte AFAD koordinesiyle gerçekleştirmekteyiz. Devletimizin kurum ve kuruluşlarından bağımsız hiç bir çalışmanın sonucu verimli olmamakla birlikte kargaşa ve kirli bilgiye sebep olmaktadır. Buradan bu vesile ile de yardımsever vatandaşlarımıza haslaten bunu belirtmekte fayda görüyoruz. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in talimatları ile Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklarımız her yönüyle sahada, üstün fedakarlıklarla çalışmaların içerisinde yer almaktadır. Gerçekleştirdiğimiz çadır kent çalışmalarımızı ara vermeden sürdürmeye devam ediyoruz. İnşallah depremin sebep olduğu her türlü yıkıntıyı millet olarak hep birlikte el ele vererek tamir edecek ve aşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak deprem bölgelerimizdeki vatandaşlarımızla buluşmaya, kucaklaşmaya devam edeceğiz. Evlatlarımızın gözyaşlarını silmeyi, umutlarını diri tutmayı inançla ve kararlılıkla sürdüreceğiz”dedi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Hatay ve Mersin’de de ziyaretler gerçekleştirdi. (Haber Merkezi)