Millet İttifakı'nın il başkanlarından seçim istişaresi

Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin Çorum İl Başkanları, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan genel seçimler öncesi seçim güvenliği ve çalışma planını görüştü.

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk’un ev sahipliğinde bir araya gelen siyasi partilerin il başkanları, ülke gündemi, seçim hazırlıkları ve sandık güvenliği başta olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu açıklamıştı.

İttifaka destek veren partilerin seçim öncesi ortak programlar düzenlemesi, bazı etkinliklerde birlikte hareket edilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya, CHP İl Başkanı Ümit Er, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık ve Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar katıldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023, 10:21