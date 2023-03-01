Seçim İşleri Başkan Yardımcısı oldu

FATİH AKBAŞ

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, partisinin Seçim İşleri Başkan Yardımcılığına getirildi.

Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığına uygun görüldüğüm için, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Seçim İşleri Başkanımız Sayın Ali İhsan Yavuz’a teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonra da yeni görevimizi layıkı ile yerine getirmek için daha fazla gayret göstereceğiz. Rabbim utandırmasın.”dedi.

AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcılığına getirilen diğer isimler ise şunlar:

“Bursa Milletvekili Av.Hakan Çavuşoğlu, İzmir Milletvekili Av.Mahmut Atilla Kaya, Manisa Milletvekili Av. Mehmet Ali Özkan, Kütahya Milletvekili Av. İshak Gazel ve Isparta Milletvekili Av. Recep Özel.”

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023, 12:00