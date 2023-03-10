Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı imzaladı.

Erdoğan, kararı imzalamasının ardından şu açıklamaları yaptı:

"Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak bu kararın ardından, YSK iki aylık seçim takvimini başlatacaktır. Seçimlerin yenilenmesi kararımızın ülkemize, milletimize ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

Ülkenin bir bölümü can kayıplarıyla feryat ederken bir kesimin siyasi hesapları uğruna sergilediği aymazlığın faturasını milletin sırtına yükleyemeyiz.

Türkiye’nin ne vakit kaybına ne dikkat dağınıklığına ne de enerjisini gereksiz yere harcamaya tahammülü vardır.

Seçim sürecinde bizim gündemimiz yine depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması olacaktır.

Hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz, müziksiz bir kampanya olacak, ikili görüşmeler suretiyle bu kampanyamızı sürdüreceğiz."

(Haber7)

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2023, 15:02