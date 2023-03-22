Yeniden Refah'ta 5 aday adayı birden açıkladı

FATİH BATTAR

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde her hangi bir ittifakta yer almayıp, tek başına seçime gitme kararı alan Yeniden Refah Partisi’nde Çorum’un aday adayları da belli olmaya başladı.

Önceki gün akşam saatlerinde parti binasında düzenlenen basın toplantısında Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler, lokantacı esnafından Ömer Karslı, avukat Muhammed Emin Zorlu, İnşaat Mühendisi Murat Çatalpelit ve Mimar Reha Kürkcü aday aday adaylığını açıkladı.

TAŞ; 300 BİNE YAKIN ÜYEMİZ VAR

Toplantıda bir konuşma yapan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş; “Yeni kurulmuş bir partiyiz ama 50 yıllık bir prensipten gelen partiyiz. Bizim prensiplerimiz milli görüş prensipleridir. 2018 yılında sayın genel başkanımızın Hacı Bayram Veli’de açılış konuşmasını yaparak partimizi kurdu. Partimiz şu anda mecliste grubu bulunan partilerden bile daha çok üyemiz var. 300 bine yakın üyemiz var.” dedi

Toplantının devamında milletvekili aday adayları kendilerini tanıtarak adaylık açıklamasını yaptı.