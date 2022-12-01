YRP’den leblebili tanıtıma eleştiri

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş, Çorum Belediyesi’nin AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı leblebi ikramını eleştirdi.

“Şehrimizi ve değerini her platformda tanıtmaya devam ediyoruz.” sözleriyle yapılan leblebi ikramını paylaşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı eleştiren Taş, “Böyle bir görev tanımını diğer partilerin il başkanları toplantısında da acaba kendisine dert edinecek midir?” diye sordu.

Çorum Belediyesi’nin bazı yatırımlarına çivi bile çakılmadığı iddia ederek, yapılan harcamayı eleştiren Yakup Taş, yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi, “Bizler bu kutlu dava yoluna çıktığımız günden bugüne hak ve güzel olanı destekleyeceğimizi, zulmü ve hoş olmayanı engelleyeceğimizi, engelleyemezsek sözümüzle güzele tebdil olana dek yanlışları dile getireceğimizi söylemiştik. Bu sözümüzün arkasında durmak, milli görüşçüler olarak bizlerin topluma karşı sorumluluğudur. Çorum Belediye Başkanlığı, onca sorun ile şehrimiz boğuşurken tüm bu hususları göz ardı edip kendine ilimizi AK Parti 159. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında tanıtma hususunu görev addetmiştir. Böyle bir görev tanımını diğer partilerin il başkanları toplantısında da acaba kendisine dert edinecek midir? Bilemeyiz. Çorum Bağcılarda bulunan Çorum Belediyesinin yapmakta olduğu Kur’an Kursuna Belediye yıllardır bir çivi dahi çakılmamıştır. Atıl bırakılan binanın eskimesinden kaynaklı onarım maliyetleri kime fatura edilecektir? Ak Parti İl Başkanları toplantısındaki tanıtım faaliyetlerinin fatura edildiği kesime sorumluluğun yükleneceği kanaatindeyiz. İlgili kesimin tespiti için tanıtım faaliyetleri kapsamında yapılmış bulunan ödemelerin kimin adına kim tarafından fatura edildiğini gösterir belgeleri sunması Çorum Belediye Başkanlığını açıklamaya davet etmekteyiz. Çorum Belediye Başkanlığı acaba bizim dert ettiğimiz kadar yeni belediye binasının faal hale gelmesini dert etmekte midir? Zannetmiyoruz. Zira, görülen o ki AK Parti il başkanları toplantısında tanıtım faaliyetlerini dert edinmek ve buraya enerji harcamak daha büyük dertleridir. İlgili binanın çalışmaları bu hızla devam ederse ne yazık ki Belediye Başkanımızın halefi dahi bu binaya geçemeyecektir. Çorum Belediye Başkanlığı, işlerine son verilecek olan mevsimlik işçilerin geçim derdini de sıkıntı etmediğini görüyoruz. Öyle ki, belediyede çalışan mevsimlik işçilerin ekonomik dar boğazda iken işlerine son verilmesi bu hususu gözler önüne sermektedir. Buradan Belediye Başkanlığı’na bir çağrıda bulunmuş da olalım, en azından pandeminin ve kötü ekonomi yönetiminin getirdiği yıkımdan ülkemiz kurtulana dek mevsimlik işçilerin çalışma alanlarını değiştirerek çalışmalarına kış aylarında da devam etmelerini sağlayın. Çorum Belediye Başkanlığı da kendi parti mensupları gibi layüs’el olduğu hatasına mı kapılmıştır? Bu hususu, eğer ki basın açıklamamız haber sitelerinden silinmez de kendilerine ulaşırsa, toplumumuzun vicdanına bırakıyoruz. Son olarak kendilerine olan tavsiyelerimize kulak vermelerini ve şu nasihatimizi dinlemelerini tavsiye ediyoruz. “Harcadıklarınız helal ise hesabı var, haram ise azabı var!” Yeniden Refah Partisi olarak sorumsuzca yapılan harcamaların hesabını sormaya, haddi aşanları uyarmaya, halkın mutluluğu ve refahı için çalışanlara destek olmaya devam edeceğiz. Refah gelecek, yüzler gülecek; Refah gelecek, dertler bitecek!” (HABER MERKEZİ)