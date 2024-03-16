Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise iki takımın da sahada muhteşem performans sergilediğine işaret etti.

İki takımın da kazanabileceği bir maç oynadığını ancak futbol şansının Çorum FK'den yana olduğunu dile getiren Dalcı, şunları söyledi:

"Pozisyonları daha doğru değerlendirdiler ve sonuç itibarıyla da kazandılar. Futbolun bir gerçeği var. Sahada, skorda belirleyici olanlar normalde sahanın içerisinde, o çizginin içerisinde olan oyunculardır. Böyle olması gerekiyor ama maçı yöneten ya da VAR'daki hakemlerin maalesef bugün skorun sebebi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla içerideki karar vericiler, bu anlamda bugünkü skorda bence başroldü. Hakem arkadaşların niyetinden asla şüphemiz yok ama gördükleri şeyleri doğru vermeleri ve karar vermeleri gerekiyor. En son penaltı pozisyonunda VAR'a gitmemelerine gerçekten çok şaşırdım. İçeride defalarca seyrettim. Kesinlikle VAR'a gitmesi gerekiyordu ama niçin çağrılmadı? Belirleyici olanlar, bazen içeride hakem arkadaşlarımız oluyor."

Dalcı, bu maçı unutacaklarının altını çizerek, "Yapacak bir şey yok. Oynanan bu güçlü ve güzel oyunda galip gelmek isterdik, olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadesini kullandı.