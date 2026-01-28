Türk hentbolünün sembol ismi merhum Prof Dr, Yaşar Sevim anısına düzenlenen küçükler hentbol turnuvasında heyecan başladı.

Altı kız ve altı erkek takımının mücadele ettiği küçükler hentbol turnuvasının açılış törenine Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel ile antrenörler katıldılar.

Küçükler hentbol turnuvasında üçüncü maçlar bugün oynanacak. Tevfik Kış Spor Salonunda oynanacak bugünki maçların programı şöyle: Küçük Kızlar: Saat 10.00 Çorum Yıldızlarıspor- Yavruturna Ortaokulu. Saat 11.00 Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu Çorum Dinamikspor., Saat 12.00 Çorum Gençlikspor- Çorum Bahabeyspor..

Küçük erkekler saat 14.00 Çorum Yıldızlarıspor- Mimar Sinan Ortaokulu.

Saat 15.00 Dr., Sadık Ahmet Ortaokulu- Çorum Dinamikspor. Saat 16.00 Mevlana Ortaokulu- Çorum Gençlikspor. Turnuva cuma günü oynanacak maçlarla sona erecek.