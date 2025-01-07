Özgür Özel’den hızlı tren açıklaması:

‘CHP projeye karşı falan değil’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çorum'a yapılması planlanan hızlı tren yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

CHP’nin hızlı tren projesine karşı olmadığını ifade eden Özgür Özel, “Bu hafta salon adamı, sıcak seven, kendini atadıklarına alkışlatıp moral bulmaya çalışan Erdoğan, atadığı ilçe başkanından, yöneticisinden, delegesinden, il yönetiminden Suriye zaferine alkış alıp rüzgar yapmaya çalışan Erdoğan, biz eksi 20 derecelerde gezerken sıcak salonlarından bize laf attı durdu. Tuttu dedi ki, ‘Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı demiryolu projesine Özgür Özel ve CHP karşı çıkıyor.’ Vallahi yalan, kuyruklu yalan. Erdoğan bir önceki seçimde hızlı tren sözünü vermiş, ayrıca Çorum’a bir acemi birliği söylemişti. İkisi ortada yoktu, dile getirdik. Şimdi Erdoğan, ‘Böyle bir projemiz var, CHP karşı’ diyor. CHP karşı falan değil” dedi.

“İhaleyi 4 gün ertelemiş, 4 gün sonra dediğimiz firmaya aynı paraya vermişler” diyen Özel, hızlı trenle ilgili şunları söyledi: “CHP’nin karşı olduğu, Erdoğan’ın örtmeye çalıştığı şu: Adam hırsızlık yaparken yakalanıyor da diyor ya; ‘Vatanı böldürmem size.’ Yahu ne alaka. Sen suçüstü yakalanmışsın; Çorum-Delice bölümü için 40 gün önceden hangi şirkete verileceği belli olmuş. Milletvekilimiz ilan etmiş, Genel Başkan Yardımcımız Meclis tutanaklarına geçirmiş. Bir gün önce ‘7 firmadan bu firmaya, bu paraya vereceksiniz’ demişiz. İhaleyi 4 gün ertelemiş, 4 gün sonra dediğimiz firmaya aynı paraya vermişler. Bir kilometre demiryolunun maliyeti 627 milyon lira. Benzer demiryollarından 6 kat fazla, şirketin adı ve aldığı para belli. CHP olarak ilan ediyoruz. ‘6 kat dolandırılıyor millet’ diyoruz.”