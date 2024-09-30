Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR Derneği) Çorum Şubesi, 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü nedeniyle psikolojik danışmanlara yemek verildi.

Velipaşa Hanı’nda düzenlenen yemek programına Çorum Rehberlik Araştırma Merkezi(RAM) Müdürü Mehmet Armutcu, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Sekreteri Ahmet Duran, Türk PDR Derneği Çorum Şube Başkanı Aykut Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri ile davetliler katıldı.

Günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan dernek yönetim kurulu üyesi Göksel Tandoğan, “Hayat güzel bir şeylere başlamaktır. Yıldızlara yoldaş olmaktır. Bilmektir. Ümit etmektir. Hayran olmak ve güzel işler başarmaktır. Bizler işimizi gönlümüze, gönlümüzü de yaptığımız işe veriyoruz. İyi ki psikolojik danışmanız” dedi.

Türk PDR Derneği Çorum Şube Başkanı Aykut Aydemir de mesleklerinin her geçen gün daha da güçlendiğini ve ne kadar önemli olduğunun, toplumun bütün kesimleri tarafından giderek daha da iyi anlaşıldığını ve bu mesleği yapmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, programa katılım sağlayan meslektaşlarına teşekkür etti.

Çorum RAM Müdürü Mehmet Armutcu ve Türk PDR Derneği Genel Sekreteri Ahmet Duran’ın konuşmalarının ardından da günün anısına pasta kesildi.