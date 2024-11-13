Gelişen ve değişen dünyanın sonucu olarak teknolojinin gelişmesiyle birlikte bireyler bedenlerini güç harcayacak işlerde giderek daha az kullanmaktadırlar. Bedensel açıdan enerjiyi boşaltamamanın yarattığı problemlerin birisi de psikolojik iyi oluşu olumsuz olarak etkilemesidir. Psikolojik iyi oluş kavramı yaşamda karşılaşılan meydan okumalarla ilgilidir ve pozitif psikoloji kavramı olarak ele alınmaktadır; anlamlı amaçları sürdürerek, kişisel olarak kendini geliştirerek ve başkalarıyla nitelikli ilişkiler kurarak bunları yönetme olarak tanımlanmıştır.

Genel sağlık açısından da hayat süresini uzatmanın ve hücrelerin sağlığını korumanın en iyi yolu fiziksel egzersizdir. Artan ve hızlanan kan akımı sebebiyle hücreler daha iyi beslenirken hem sağlıklı hem de uzun ömürlü bir yaşam kalitesi sağlanmış olur.

Spor yapmanın sağlıklı bir hayat sürdürebilmek için büyük yararı olduğu açıktır. Sık sık duyduğumuz "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur." atasözümüz de spor ve egzersizin geçmişten beri toplumdaki önemini göstermektedir.

Düzenli egzersiz yapan bireylerin ortak özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler; yüksek psikolojik iyi oluş, kaliteli ve verimli bir uyku, kan basıncında düşüş olarak sayılabilir. Ayrıca solunum sisteminde problem olan hastaların kontrollü uyguladığı düzenli egzersizin iyileşmelerine faydalı olduğu bulunmuştur. Yine insülin kullanması gereken diyabet hastalarına verilen hafif düzey egzersizlerin insülin ihtiyaçlarını azalttığı gözlemlenmiştir. Göz tansiyonu ve ülseri olan hastalara uygulanan egzersiz programları sayesinde hastaların hastalıklarına ilişkin şikayetlerinin azaldığı belirtilmiştir.

Tüm bu anlatılanlar bireylerin psikolojik iyi oluş düzeyleriyle de ilişkilidir. Öfkelenen bir insan saldırganlık duygularıyla mücadele etmeye başladığında midesinde asit salgılanmaya başlar. Uzun vadede bu asit ülser hastalığına sebep olmaktadır. Öfkeyi yatıştırmak ve sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmak yakın ilişkilidir. Ülser için konuşulacak olursa egzersizler sayesinde hastada görülecek iyilik hali, psikolojik iyi oluşunu da destekleyecektir. Yine benzer ilişkiler ağı hipertansiyonun düşürülmesi ve kaygı bozukluğunun varlığı arasında da kurulabilir.

Egzersiz ve psikolojik iyi oluş çalışmalarına bakıldığında düzenli olarak spor salonunda kaydı bulunanlar ya da bir sporu profesyonel olarak devam ettirenlerde daha az grip, nezle gibi bağışıklık hastalıklarına rastlanır. Genel sağlıklarında tam iyileşme hali görülürken psikolojik iyi oluşlarının da yüksek olduğu gözlenir.

Fiziksel egzersizlerle ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise egzersizlerin kişisel olduğunun unutulmamasıdır. Kronik bir rahatsızlık, düzenli ilaç kullanımı, bedensel bir engel ya da kişinin potansiyeli göz önünde bulundurulmadan egzersiz içeriğine karar verilmemelidir. Bu konuda gerekli uzman yardımını almaktan çekinmeyin. Özelikle sağlık problemleri yaşayan bireylerin egzersiz programlarını mutlaka bir tıp hekimi iş birliğinde düzenlemelidir.

Fiziksel Egzersizlerin Psikolojik

İyi Oluş Açısından Yararları

* Kas gevşemesi kaynaklı kaygı azalımı

* Zihinsel gevşeme

* İş hayatında verimin artmasıyla mesleki doyumun artması

* Uyanıklığın artması, yataktan kolayca kalkma, dinlenmiş olarak uyanma

* Gün içinde enerjiyi etkin kullanma

* Duygusal açıdan boşalma ve rahat hissetme

* Etkili ve verimli bir uyku

* Kuvvetli kemikler sayesinde zinde hissetme

* Kaygı ve endişede azalma

* Kalp hastalığı riskinin azalması

* Bel ve sırt ağrılarının azalması

* Özgüvende artış

* Fiziksel olduğu kadar psikolojik sağlıkta da tam iyilik hali

Tüm bu sayılan faydaların etkili bir şekilde gözlenebilmesi için egzersiz programına başlamadan önce sağlanmak istenen yarara göre bir plan yapılması önemlidir. Uygun plan için spor ve egzersiz uzmanlarından destek alabilirsiniz. Son olarak egzersiz konusunda kendi potansiyelinizi fark ve kabul edin. Bu konuda diğerleriyle yarışa girmek hem fiziksel hem de psikolojik açıdan sağlığınıza zarar verebilir. Kimseyle yarışa girmeden kendi yararınızı gözettiğiniz bir egzersiz düzenine kavuşmaya çalışın. Spor salonunda, yürüyüş parkurunda, havuzda, doğa yürüyüşünde bulunurken anın tadını çıkarmaya gayret edin.