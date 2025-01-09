Türk Haber-Sen Çorum Şubesi, Rize'de uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden PTT çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı.

Sabah PTT çalışanlarının katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında konuşma yapan Türk Haber-Sen Çorum Şube Başkanı Hüseyin Parpucu, bu tür olayların önlenebilmesi için yalnızca faillerin cezalandırılmasının yeterli olmadığını belirterek, “Kamu kurumları, çalışanlarının güvenliği, huzuru ve haklarının korunması konusunda daha kararlı adımlar atmalıdır. Bu doğrultuda, kurum yetkililerini şu önlemleri almaya davet ediyoruz ” dedi.

Hüseyin Parpucu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ 6 Ocak 2025 akşamı Rize PTT Merkez Müdürlüğü’nde meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan elim olayda, Müdür Vekilimiz Selim Okumuş ve Temizlik Görevlimiz Ömer Beyazıt, sabıkalı bir şahsın gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden değerli çalışma arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine, sevenlerine ve tüm PTT camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Daha geçen hafta buna benzer bir olay İskilip PTT Müdürlüğünde gerçekleşmiştir. Kar maskeli bir şahıs elinde copla dağıtım servisine kadar girerek personele saldırmış ve yaralanmasına sebebiyet vermiştir.

‘BU MENFUR OLAYLAR HEPİMİZİN ORTAK ACISIDIR’

Yaşanan bu olaylar, yalnızca kamu çalışanlarına yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda kamu hizmetlerinin güvenliğini, çalışanlarımızın itibarını ve toplumun huzurunu hedef almıştır. Bu elim hadise, kamu kurumlarımızın ve burada fedakârca görev yapan çalışanlarımızın güvenliğinin daha fazla ihmal edilemeyeceğini bir kez daha göstermiştir.

‘YETKİLİLERİ ÖNLEM ALMAYA DAVET EDİYORUZ’

Bu tür olayların önlenebilmesi adına yalnızca faillerin cezalandırılması yeterli değildir. Kamu kurumları, çalışanlarının güvenliği, huzuru ve haklarının korunması konusunda daha kararlı adımlar atmalıdır. Bu doğrultuda, kurum yetkililerini şu önlemleri almaya davet ediyoruz:

‘HER ŞİKAYETTE ÇALIŞAN ALEYHİNE KARAR ALMAKTAN KAÇINILMALI’

Müşteri memnuniyeti adına yapılan CİMER şikayetleri ve benzeri başvurularda, çalışanlar hiçbir somut gerekçe olmaksızın zan altında bırakılmamalı ve aleyhlerine kararlar alınmamalıdır. Çalışanların haklı savunma hakkı göz ardı edilmemelidir.

‘PERSONELİ KORUYAN HUKUKİ SÜREÇLER GÜÇLENDİRİLMELİ’

Kurum personeline yönelik saldırı, darp ve hakaret gibi olaylarda, çalışanların yalnız bırakılmaması hayatî önem taşımaktadır. Bu tür adlî olaylarda, kurum avukatlarının personelin yanında yer alarak hukukî sürece etkin bir şekilde dahil olması sağlanmalıdır.

‘İŞ YERLERİNE GİRİŞ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILMALI’

Kurum binalarına girişler daha sıkı denetime tabi tutulmalı, güvenlik kamera sistemleri güçlendirilmeli ve güncellenmeli, üçüncü şahısların iş yerlerine rastgele girişleri zorlaştırılmalıdır. Güvenlik kamera sistemleri, x-ray cihazları ve güvenlik görevlisi istihdamı gibi tedbirler artırılmalıdır. Personelin şiddete karşı bilinçlendirilmesine ve korunmasına yönelik eğitimlere daha sıklıkla yer verilmelidir. Olaydaki gibi evrak araştırma, teslim vb. durumlarda dağıtım merkezlerinin girişlerinde oluşturulacak gişelerden müşterilere hizmet ve bilgilendirme yapılmalıdır.

Kurum içi disiplin süreçlerinde çalışanların onurunu zedeleyecek ya da haklarını hiçe sayacak kararlar yerine, her durumda tarafsız ve adil bir yaklaşım benimsenmelidir. Ayrıca ödeme şartlı ve ücreti alıcıdan gönderi teslimi yapan dağıtım personelinin can güvenliği için araçlara kasa temin edilmelidir.

‘ TOPLUM VE KURUM EL ELE VERMELİ’

Bu tür elim hadiselerin bir daha yaşanmaması için yalnızca güvenlik önlemleri değil, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci de güçlendirilmelidir. Şiddeti normalleştiren anlayışların karşısında durmak hepimizin görevidir. Bu konuda kamu kurumları da daha güçlü bir irade sergilemeli ve çalışanlarını koruyacak mekanizmaları acilen hayata geçirmelidir.

‘VATANDAŞLARIMIZI PTT PERSONELİNE KARŞI DAHA DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUZ’

Türk Haber-Sen olarak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, özel ve kamu bankalarında ve hatta özel kargo şirketlerinde vatandaşlarımızın gösterdiği düzen, ihtimam, tavır ve disiplinin, aynı şekilde PTT işyerlerinde de PTT çalışanlarına gösterilmesini bekliyoruz. Özellikle gişe ve büro görevlilerimize, dağıtım personelimize karşı daha hassas ve saygılı bir tutum sergilenmesini, çalışanlarımızın işlerini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi adına büyük önem taşıdığını vurgulamak istiyoruz.

‘KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Bu elim olayın faillerinin adalet önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını ve ihmali olanların hesap vermesini talep ediyoruz. Türk Haber-Sen olarak, yalnızca bu olayın değil, tüm kamu çalışanlarının haklarının ve güvenliğinin korunması için her türlü mücadelenin içinde olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Selim Okumuş ve Ömer Beyazıt’a Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın aziz hatıralarını yaşatacak, adaletin tecellisi ve kamu çalışanlarının güvenliği için Türk Haber-Sen olarak elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz.