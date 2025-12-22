Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş alanındaki kilit isimlerinden biri olan Tümgeneral Fanil Sarvarov'a Moskova'da suikast düzenlendi. Aracında patlama meydana gelen Sarvarov hayatını kaybetti.

ŞARAPNEL YARASI VE ÇOK SAYIDA KIRIKLA HASTANEYE KALDIRILDI

Rusya'nın başkenti Moskova'da, yerel saatle 07.00'da bir araçta patlama meydana geldi. Aracın ağır hasar aldığı patlamada, otomobilde bulunan şahsın çok sayıda şarapnel yarası ve kırıkla araçtan çıkarıldığı ve durumu kritik şekilde hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralanan kişinin, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Operasyonel Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Fanil Sarvarov olduğu öğrenildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tümgeneral Sarvarov'un hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

MOSKOVA SAVCILIĞI SORUŞTURMAYI DEVRALDI

Moskova Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı devraldığını açıkladı. Başsavcılık basın servisi, TASS'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Moskova Savcılığı, Yasenevaya Caddesi'nde meydana gelen ve bir kişinin yaralanması ile bir aracın hasar görmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturmayı yürütmektedir. Bu olayla ilgili açılan ceza soruşturmasının ilerleyişi ve sonuçları Moskova Savcılığı tarafından takip edilmektedir."

Ayrıca Moskova Başsavcısı Maxim Zhuk'un talimatıyla, olay yerindeki kolluk kuvvetlerinin çalışmalarının Güney İdari Bölgesi Başsavcısı Dmitry Tkachev tarafından koordine edildiği bildirildi.

SARVAROV'UN ASKERİ GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Resmi olmayan kaynaklara göre Tümgeneral Sarvarov, Rusya Savunma Bakanlığı'nda operasyonel eğitimden sorumlu isimler arasında yer alıyor. Sarvarov'un daha önce Çeçenistan, Güney Osetya, Suriye ve Ukrayna'daki askeri operasyonlarda görev yaptığı biliniyor.