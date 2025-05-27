Okul Sporları Küçükler Ragbi Türkiye Şampiyonası heyecanı Nazmi Avluca sahasında yapıldı.

Şampiyonanın teknik toplantısı önceki akşam Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Salonunda yapıldı. Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ve İl Temsilcisi Mustafa Türkay yönetiminde yapılan teknik toplantıya şampiyonada mücadele edecek okul idareci ve öğretmenleri katıldılar.

Çekilen kura sonucunda küçük erkeklerde A grubunda Adana Şehit Fettah Çevikoğlu, Ankara Karapürçek Şehit Osman Kablan, Van Fevzi Geyik ve Osmaniye Atatürk Ortaokulu yer aldı. B grubunda Şanlı Urfa Şehit Mustafa Direkli, Niğde 19 Mayıs, Konya Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İHO, Kocaeli Şehit P. Üsteğmen Murat Hasırcıoğlu, C grubunda Tokat Çevreli Şehit Abdullah Eykur, Samsun Yatılı Bölge Ortaokulu, Van Dumlupırnar ve Batman Kültür Ortaokulu, D grubunda ise Kütahya Halime Erkan, Adana ÇEAŞ Sofulu ve Samsun Firdevs Yılmaz Ortaokulu yer aldı.

Küçük Kızlar kategorisinde A grubunda Batman Kültür, Mersin Candan Merzeci, Kastamonu Seka ve Samsun Firdevs Yılmaz Ortaokulu, B grubunda Kütahla Halime Erkan, adana Şehit Fettah Çevikoğlu, Adıyaman Cahit Zarifoğlu ve Kocaeli Şehit Piyade Üsteğmen Murat Hisarcıoğlu, C grubunda Ankara Şehit Enes Demir, Kütahya Adnan Menderes, Şanlı Urfa Şehit Mustafa Direkli, adana 2 Haziran Ortaokulu, D grubunda Ordu Mehmet Zahit Kotku İHO, Şanlıurfa Gecit ve Adana Osmangazi Ortaoolmu yer aldı. Dört grupta oynanan maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan okullar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final maçları bugün oynanacak ve yarın oynanacak final maçları ile şampiyon belli olacak.