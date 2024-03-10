AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, ”Ramazan Ayı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Günay, Ramazan ayının hoşgörü, muhabbet, merhamet ve her şeyden önce yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, ”Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. İbadetlerimizi güzel ahlakla, ilişkilerimizi samimiyet ve muhabbetle bütünleştiren oruç iklimi; bizi dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak bir hayat için yeni bir başlangıç yapmak adına önemli bir vesiledir” dedi.

Büyük bir heyecanla kavuşmayı beklediğimiz Ramazan-ı Şerif’i, sahurun bereketini, iftarın sevincini, teravihin coşkusunu, mukabelenin huzurunu, Ramazan’ı anlamlı ve unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği bu yıl evlerimizi ibadet ve dua mekanı olarak hissedip yaşayacağımıza dikkat çeken Murat Günay, “Bu duygu ve düşüncelerle, tekrar gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan rahmet ve bereket iklimi Ramazan ayının; kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize ve İslâm âlemine hayırlar getirerek yeryüzünün selametine, bütün insanlığın huzuru ve iyiliğine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini dile getirdi.