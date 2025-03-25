Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, işkolu kodlarının büyük bir kısmının yeniden revize edilerek güncellendiğini bildirdi.

Söz konusu güncellemeye dair tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade eden Başkan Gür, işyerlerinin 4’lü NACE kodunda değişiklik olması halinde 26 haneli işyeri sicil numarasının da değişmekte olduğunu, işverenlerin bu kapsamdaki kontrollerini e-SGK-İşveren-İşveren Sistemi uygulaması üzerinden yapabileceklerini kaydetti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında şu bilgileri verdi: “Bilindiği üzere, NACE Rev.2'de önceki yıllara kıyasla çok sayıda kod değişikliği gerçekleştirilmiş olup mevcut kodların büyük kısmı revize edilerek, yeni kodlar açılmış, bazı kodlar kapatılmış ve bu kapsamda NACE Rev. 2.1 kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu değişiklikler doğrultusunda hazırlanan ‘İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ 13 Mart 2025 tarihli ve 32840 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan tebliğin yayımlanmasını müteakip Sosyal Güvenlik Kurumu’nda işyeri dosyası bulunan ve değişimden etkilenen işverenlerin NACE kodunun Rev.2’den Rev.2.1’e otomatik dönüşümü 15-16 Mart 2025 tarihlerinde tamamlanmıştır. İşyerlerinin 4’lü NACE kodunda değişiklik olması halinde 26 haneli işyeri sicil numarası da değişmekte olup, işverenlerimiz bu kapsamdaki kontrollerini e-SGK-İşveren-İşveren Sistemi uygulaması üzerinden yapabileceklerdir.”