Çorum 'da, otomobilin refüje çarptığı kazada aynı aileden 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Murat Ş. idaresindeki 06 KA 9812 plakalı otomobil, Çorum -Samsun kara yolu Kuşsaray köyü yakınlarında refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan aynı aileden Fatma Ş, Nihat Ş, Neslihan Ş. ve 1 yaşındaki Hızır A.Ş. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.