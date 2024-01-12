Rahmeti ve bereketi bol olarak bilinen Hicri "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaib Kandili'ni idrak etmek için vatandaşlar camileri doldurdu.

Regaib gecesi dolayısıyla Çorum İl Müftülüğü Akşemseddin Camiinde kandil programı gerçekleştirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda müftülük ilahi grubu tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlid-i şerif okundu, kaside ve ilahiler söylendi.

Daha sonra İl Müftüsü V. Fatih Kaya, Regaib gecesinin anlam ve önemine binaen gerçekleştirdiği kısa sohbetinde, mübarek üç aylardan bahsederek, dua etti.

Cemaatle kılınan yatsı namazından sonra program sona erdi.