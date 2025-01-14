Rize'de oğlunun darp edildiğini iddia eden kadın market çalışanını silahla vurarak yaraladı.

Olay, merkeze bağlı Bozkale Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşandı.

Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki markete giden Meryem B. oğlunun darp ettiğini iddia ederek çalışan A.C. ile tartıştı.

Çıkan kavgada yanında getirdiği tabancayı ateşleyen Meryem B., A.C.'yi ayağından ve karnından vurdu.

Olay yerine çağırılan ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.C.'nin ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden taksi ile uzaklaşan Meryem B. suçu işlediği silahla evinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.