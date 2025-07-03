Türk Rock Müziğinin genç temsilcilerinden Kahramanmaraşlı Kemal Kutlu, Yeminli Tercüman Erdal Öremiş ile gazetemizi ziyaret etti.

Ziyarette Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Kemal Kutlu, Kahramanmaraş depreminin ardından yaklaşık 1 aya yakın ailesi ile birlikte Çorum’da kaldığını söyledi.

Derinden Bir Ses isimli albümüyle 2008 yılında sanat dünyasında yerini aldığını belirten Kutlu, bu albümünde sanat yönetmenliğini yapan usta oyuncu, tiyatrocu müzisyen Ayla Algan ile bir şiir düetinin yer aldığını söyledi.

Kutlu, en son söz ve müziği kendisine ait Sensiz Herşey Yalan single çalışmasını yayınladığını söyledi.

KEMAL KUTLU KİMDİR?

Müzik hayatına henüz ilkokuldayken 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında çocuk korosunun solisti olarak 7 yaşına iken sahne aldı. O günden sonra müzik, artık onun için vazgeçilmez bir tutku haline geldi.

Batı müziğine karşı daha çok eğilimi olan Kemal Kutlu, Türk müziği ezgilerini de göz ardı etmeyerek ikisini birleştirip kendi tarzını ortaya koymaya çalışmıştır. 2000 yılında amatör demolar hazırlamaya başladı. Kendisindeki bu sesi ve yeteneği duyanlar kendisini birçok yere davet ederek etkinliklerinde ona yer vermişlerdir. Bir çok ulusal televizyonlarda konuk olarak sesini ve müziğini tanıtmıştır. Şarkıcılığının yanı sıra söz ve beste yazmakta olup kendi şarkılarını söylemektedir.

2007 yılında Rusya Federasyonu Tataristan Özer Cumhuriyeti’nde 2500 kişilik devlet bale ve opera tiyatrosunda oradaki ünlü bir şairin şiirini Türkçe çevirisinden besteleyerek şarkı yaptı. Senfoni orkestrası eşliğinde seslendirmiştir ve bu başarısından dolayı Tataristan Kültür Bakanlığı tarafından “Milletlerarası Kültür” ilişkilerine katkılarından dolayı “granata övünç belgesine” layık görüldü.

İlk klibini İstanbul’da “Canım Benim” adlı şarkısıyla ikincisi şarkısını Letonya’nın başkenti Riga’da çekmiştir. Son olarak da Türkiye’de “Halk İster Halkbank Yapar” reklam filmi şarkısını seslendirerek geniş kitlelere sesini duyurmuş insanların merakını çekmiş ve beğenisini kazanmıştır.

İki şarkılık bir single çalışmasıyla tekrardan müzik dünyasına giriş yapan Kutlu, yıllar önce Cem Karaca’nın okuduğu “Ayrılık Günümüz” şarkısını tekrar yorumladı. İkincisinde ise söz ve müziği kendisine ait olan “Son Bir Kez” isimli şarkısıdır.