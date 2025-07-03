İlimizi yüzmede başarıdan başarıya koşturan Yüzme Milli Takım antrenörü Çetin Koçak, başarılarına bir yenisini daha eklendi.

Gerek sporcu yetiştirme anlamında, gerekse de Mili Takım'da gösterdiği üstün performansla dikket çeken Çetin Koçak şimdi de Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından ilk kez açılan kursu başarıyla tamamladı.

Koçak, 24-29 Haziran'da İstanbul'da yapılan 4.Kademe Baş antrenörlük Yetiştirme Kursunu da başarıyla tamamladı.

Ülke genelinde 4 kişinin katıldığı kursu da başarıyla tamamlayan Koçak, Özel Sporcularda Sporcu Eğitim ve Uygulamalarından 100 puan, Özel Sporcularda Tanıtım ve Kavramlardan 95, Spor Dalı Oyun Kurallarından 90 puan, Spor Dalı Teknik-Taktikten 90 puan ve Özel Antrenman Bilgisinden ise 75 puan aldı. Çetin Koçak, elde ettiği bu başarıyla Milli Takım'ın vazgeçilmez isimleri arasına girdi.