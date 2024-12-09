TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması 'En İyi Tasarım' ödülü almaya hak kazanan Danışman Öğretmen Menderes Kurt liderliğinde Utkan Kaya, Mehmet Eren Özden, Ege Kurnaz, Efe Giray Taşkaya, Şükrü Can Yağar ve Yusuf Karakaş’tan oluşan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi Spektrum Roket Takımı’na ödüllerini vermek üzere Çorum'a gelen Roketsan Roketçilik Etkinlikleri ve Alan Koordinasyon Müdürü Burhan Şahin Milli Eğitimi Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen ve Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Hekim ve Okul Aile Birliği Başkanı Murat Karakaş'ın da hazır bulunduğu ziyarette İl Müdürü Cemil Çağlar ve Roketsan Yetkilisi Burhan Şahin öğrencileri ödüllendirerek, başarılarından dolayı tebrik etti.