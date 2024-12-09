Ahlatcı Çorum FK’nın Manisa deplasmanında 1-0 kazandığı maçta tek golü atan Burak Süleyman dizinden sakatlandı.
Maçın 14. dakikasında golü atan Burak Süleyman 33. dakikada dizinden sakatlandı.
İlk tedavisinin ardından yeniden oyuna giren Burak Süleyman ağrısının devam etmesi üzerine yerini Catic’e bırakarak çıktı.
Yapılan ilk müdahalesinin ardından buz tedavisi yapılan Burak Süleyman dinlenmeye çekildi.
Tecrübeli futbolcunun bugün dizinden MR çekileceği ve durumunun bu MR sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.
Menisküsünde büyük hasar olmaması halinde tecrübeli futbolcunun Amedspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.
Editör: Harun Akkaya