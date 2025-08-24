Milli Eğitim Müdürlüğü eski Şube Müdürlerinden Rüştü Çağdaş'ın kızı Hilal Çağdaş, Recep Kır ile dünya evine girdi.
Rüştü-Hatice Çağdaş çiftinin kızı Hilal Çağdaş, Ayhan-Perihan Kır çiftinin oğlu Recep Kır ile hayatını birleştirdi.
Yıldız Park Düğün Salonu'nda düzenlenen düğün törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim, eski Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Erol Taşkan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, Çağdaş ve Kır aileleri çok sayıda davetli katıldı.
Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı.
Hakimiyet, Hilal-Recep çiftini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.