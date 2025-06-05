Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı ve Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan, tüm Çorum halkının ve Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik ettiler.

Şuayb Sarı ve Osman Savurgan, yayımladıkları ortak kutlama mesajında, "Kurban Bayramı; paylaşmanın, yakınlaşmanın ve dayanışmanın en güzel vesilelerinden biridir. Rabbimiz kestiğiniz kurbanları ve tüm hayırlı amellerinizi kabul buyursun. Bu vesileyle Çorumlu hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslâm âleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, birlik ve kardeşliğimizi pekiştirmesini Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyoruz." ifadelerini kullandılar.

Saadet Partisi İl Başkanı Sarı ve Merkez İlçe Başkanı Savurgan, parti içi bayramlaşma programının ise bayramın ikinci günü (7 Haziran 2025 Cumartesi), saat 13.00'te, parti binasında gerçekleştirileceğini sözlerine eklediler.