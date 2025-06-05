Çorum merkeze bağlı Tarhankozlusu köyünde 1 Haziran’da muhtarlık seçimi yaşandı.

3 adayın yarıştığı seçimde mevcut muhtar Sinan Sefa Güler, 72 oyla yeniden muhtar seçilirken, muhtar adayı Murat Aşkın, seçimde şaibe olduğunu iddia etti.

'SEÇİMLERİN İPTAL OLMASINI İSTİYORUZ'

Aşkın, seçimden önce muhtarın köyle bağı olmayan kişileri köy nüfusuna kayıt yaptırdığını belirterek, seçimlerin iptal olmasını ve oy verecek kişilerin listesinin yenilenmesini istedi.

Muhtarın köyde yaşamayan insanları metruk binalara kayıt yaptırdığını ve köyde yaşayan insanların da haberi olmadan kaydının silindiğini öne süren Aşkın, muhtarın seçimde usulsüzlük yaptığını belirterek konuyu yargıya taşıdıklarını söyledi.

'60 KİŞİNİN KÖYLE BAĞI YOK'

Seçimde 132 kişinin oy kullandığını ancak bunlardan 60 kişinin köyle bağı olmayan kişiler olduğunu ifade eden Aşkın; “1 Haziran seçimi öncesi bu konuyu hem Valiliğe hem Cumhuriyet Başsavcılığı’na hem YSK’ya bildirdik. Muhtarın köyle bağı olmayan kişileri köye kayıt yaptırdığını hatta köyde yaşayan kişilerin haberleri olmadan kayıtlarının silindiğini belirttik ama buna rağmen bir sonuç alamadık. Valilik verdiğimiz dilekçe üzerine; ‘iddiaların suç unsuru oluşturduğunu’ belirten bir yazıyı Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Muhtar Jandarmaya ifade verdi. İfadesinde ise; ‘köye yabancı seçmen getirilmediği’ beyanında bulunmuş ama bizim delillerimiz var. YSK deliller olmasına rağmen iki kere itirazımızı reddetti. Jandarma köyde tahkikatta bile bulunmadı. Köyde 9-21-26-27-28-33-36-42-51-54-60-72-75 ve daha fazla numara hanelerde köyümüzle bağı olmayan seçmenleri gösterdiler. 60 numaralı hane tamamen yanmış olmasına rağmen, 21 numaralı hane ise metruk bina olmasına rağmen nasıl seçmen gösterildi? 29 numarada elektrik aboneliği olan hane sahibi ve kaydı silinen Satı G’nin hanesine Gülüzar K. adlı kişi nasıl kayıt ettirildi? Hane sahiplerinin haberi olmadan nasıl başka isimler yazıldı? Yine 72 numaralı hanede oturan kişinin kaydı silinerek hangi evraklar gösterilerek başka bir kişinin kaydı yaptırıldı? Bu kaydı kimler yaptı? Biz bunların araştırılmasını ve seçimlerin iptal olmasını istiyoruz.” dedi

Sonuna kadar hukuk mücadelesini sürdüreceklerini belirten muhtar adayı Murat Aşkın, bir an önce adaletin yerinin bulunmasını talep etti.