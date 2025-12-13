Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı tarafından, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar, Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu ve Bayat Mahallesi Muhtarı Fikret Külcü’ye birer nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyeleri Eyyup Ergün, Gazi Aşgın, Mustafa Kılıçlı ve Osman Gökgöz’ün de hazır bulundukları ziyaretlerde, Başkan Sarı, misafirperverliklerinden ötürü mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

Her üç ziyarette, mahallelerin sorunları ve ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Saadet İl Başkanı Şuayb Sarı, böylece kent merkezindeki tüm mahalle muhtarlarını ziyaret ettiklerini söyledi.