FATİH BATTAR

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçimlerini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Saadet Partisi’nde siyaset yapmaktan onur ve gurur duyduğunu belirten Cıdık, ‘Zafer inananların ve zafer yakındır inşallah’ dedi

Saadet Partisi’nin bir neferi olarak dünyevi çıkar ve menfaat peşinde koşmadığımız için ne kadar şükretsek azdır’ diyen Cıdık; “İsteyen istediği şekilde eleştirebilir. Biz hak bildiğimizi haykırmaktan beri durmadık, durmayacağız da. Çok kıymetli genel başkanım Bilge Başkan Temel Karamollaoğlu’na ne kadar teşekkür etsek az. Bu kadar yalan dolan ve iftiranın kol gezdiği bir dönemde, iftira eden yalan söyleyen dünyevi kazanımlar için her yolu mübah görenlerle aynı safta yer almadı dolayısıyla dik duruşunu bozmadı, dik duruşumuzu bozdurmadı hamdolsun.” ifadelerini kullandı.

Verdikleri sözün arkasında durmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Cıdık, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na da teşekkür ederek; “Başımız dik yürüdük yürümeye devam edeceğiz. İnsanlığın kurtuluşu ve ahlaki seçim süreci için çaba gösteren bütün milli görüş camiasına çok kıymetli genel başkanımıza ve Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’na yıllar sonra keşke demeyeceğimiz bir süreç yaşattığı için teşekkür ederiz.” dedi

Cıdık, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"Hamdolsun ahlaki ve manevi yozlaşmanın en yoğun olduğu dönemde iktidara ortak olmadık. Hamdolsun eğitim sistemin ayaklar altına alındığı bir dönemde iktidara ortak olmadık. Hamdolsun ailenin yok olmaya mahkum edildiği bir dönemde iktidara ortak olmadık. Hamdolsun Lgbt derneklerine dernek kurma yetkisinin verildiği bir iktidara ortak olmadık. Hamdolsun Türkiyenin KİT’lerini satan peşkeh çeken bir iktidara ortak olmadık. Hamdolsun ehliyetsiz ve liyakatsiz kişilerin kurumların ve işleyişin başına getirildiği bir iktidara ortak olmadık. Hamdolsun kendi insanını itibarsızlaştıran mülteci ve göçmenlere daha çok değer veren bir iktidara ortak olmadık. Hamdolsun insanları kutuplaştıran, ötekileştiren bir iktidara ortak olmadık. Hamdolsun D8’i hiçe sayan ama Avrupa Birliği yasalarını sonuna kadar kabul eden bir iktidara ortak olmadık. Hamdolsun bu ülkenin fabrikalarını satan iktidarla bir olmadık. Hamdolsun megri megri çalan, Öcalan’ın kardeşini TRT’ye çıkaran, İsrail’le dostluğunu artıran iktidara ortak olmadık. Hamdolsun adaleti ayaklar altına alan kuvvetler ayrımını yok eden iktidara ortak olmadık. Hamdolsun bu ülkenin parasını pul eden iktidara ortak olmadık. Hamdolsun, hamdolsun, hamdolsun. Bizler karada gemiler yapmaya devam edeceğiz. Zafer inananların ve zafer yakındır inşallah.”